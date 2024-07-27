Valilik'ten 'Salda Gölü'nün sahili kepçeyle tahrip edildi' iddiasına cevap
Salda Gölü sahilinde bulunan araç lastiği izlerinin görüntüsü ile "Salda Gölü'ne tekrar kepçe sokulmuş. Bravo, doğa katliamında ısrarcıyız" şeklinde sosyal medyada yapılan paylaşımlar üzerine Valilik yetkilileri açıklamada bulundu. Söz konusu izleri yabancı uyruklu bir kişinin aracıyla yaptığı ve o kişiye Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 2 bin 52 lira idari yaptırım kararı uygulandığı bildirildi.
Burdur Valiliği yetkilileri, Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü sahilinin kepçe ile tahrip edildiği iddiaları üzerine yapılan araştırma sonucunda, yabancı uyruklu bir kişinin nisanda aracıyla bölgeye girdiğinin tespit edildiğini açıkladı. Bölgeye giren A.K'nin 21 Nisan'da aracıyla sahile girerek çamura saplandığı ve yardım istemesi üzerine jandarma ekiplerince aracının mahsur kaldığı yerden kurtarıldığı belirtildi.
Söz konusu kişiye, yasak bölgeye girdiği için cezai işlem de uygulandığının kaydedildiği açıklamada, "Yabancı uyruklu şahsa, yasak olan bölgeye araçla girmesi nedeniyle Kabahatler Kanunu'na muhalefetten 2 bin 52 lira idari yaptırım kararı uygulanmıştır" ifadesine yer verildi.