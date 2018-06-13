Van-İran tren seferleri yeniden başlıyor

13 Haziran 2018

Van'da, PKK'lı teröristlerin saldırıları nedeniyle 3 yıldır yapılmayan Van-İran yolcu treni seferleri, yeniden başlıyor.



Güvenlik güçlerinin ülkede huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla terör örgütü PKK'ya yönelik yürüttüğü başarılı operasyonlar, bölgede sosyal ve ekonomik hayatın normale dönmesini sağlıyor.



Huzurun arttığı bölgede turizm alanında en hareketli dönemler yaşanırken terör saldırıları nedeniyle iptal edilen bazı organizasyonların da yeniden yapılmasının önü açıldı.



Van'da tren vagonlarına yönelik terör saldırıları yüzünden 3 yıldır yapılamayan İran'dan yolcu treni seferleri, güvenlik sorununun ortadan kalkmasıyla yeniden başlıyor.

18 Haziran'da başlıyor

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Türkiye-İran arasında yolcu taşımacılığının bayramdan sonra başlayacağı müjdesini de vererek, şu bilgileri paylaştı:



"İllerimiz için önemli olan Malatya-Elazığ Ekspresi inşallah bugün itibarıyla hizmete girmiş olacak. İran ile Türkiye arasında yük taşımacılığı vardı ancak yolcu taşımacılığı yoktu. Yaklaşık 3 yıldır ara verdiğimiz Tebriz-Van arasındaki tren ile yolcu taşımacılığına Ramazan Bayramı'ndan sonraki ilk gün olan 18 Haziran'da başlıyoruz. İlk trenimiz Tebriz'den 18 Haziran'da yola çıkıp Van'a gelecek ve ertesi gün Van'dan Tebriz'e gidecek. Bu, ülkemiz, bölgemiz için önemli"



Bu tren ile artık İran'dan gelen misafirlerin Van üzerinden Türkiye'nin her yerine gidebileceğini anlatan Arslan, "Bu trenimizi haftada 2 gün Van'dan Tebriz'e ve yine 2 günde Tebriz'den Van'a işletmiş olacağız. Dün bir bilgi vardı 'Bayramın birinci günü başlıyor' diye onu da düzetmiş olalım. Tabii işin sahibinin ağzından çıkmayınca yanlış bir bilgiyle kamuoyu bilgilendirilmiş oldu, 18 Haziran'da Tebriz'den Van'a 19 Haziran'da da Van'dan Tebriz'e başlamış olacak"

Kaynak: AA