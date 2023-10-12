Van'da 4,7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına bilgiye göre deprem Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 4 kilometre uzakta gerçekleşti.

Depremin ardından İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, açıklama yaptı.

Yerlikaya, olumsuz bir durumun bulunmadığını söyledi.

Ali Yerlikaya'nın açıklaması şu ifadeleri kullandı: "Van'da 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. An itibari ile herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."