Van'da uyuşturucu operasyonu: 7 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
Van'ın Edremit ilçesinde bir araçta 7 kilo 500 gram eroin ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
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İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenler ile sokak satıcılarına yönelik çalışmalar sürüyor.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ilçe çıkışında şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, 7 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.