Vatan Partisi'nden HDP'nin kapatılması için nöbet eylemi

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak ve beraberindeki partililer, AYM binası önünde bir araya geldi.

Sancak, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kurtuluş Savaşı'ndan sonra en önemli dönüm noktasında olduğunu belirterek, Anayasa Mahkemesi üyelerine İstiklal Mahkemelerinin tavrını hatırlattı.

Bugün PKK'lı teröristleri cezalandıran Cumhuriyet yargısının da aynı görevi yaptığını dile getiren Sancak, yargının FETÖ mensuplarına yönelik cezalarını da Anayasa Mahkemesi üyelerine örnek gösterdi.

Sancak, Yüksek Mahkemeye HDP'nin kapatılması çağrısında bulunarak, "Anayasa Mahkemesi önünde, HDP’nin bir an önce kapatılması için başlattığımız vatan nöbetine, tarihimizden gelen bu büyük mirası taşıyoruz ve bu sorumlulukla yargıçlarımıza sesleniyoruz." dedi.

HDP'nin kapatma davasının sonuçlanmasının özgürlüklerin kısıtlanması değil, Türk ve Kürt'üyle bütün bir milletin özgürlüğüne kavuşması olduğunu belirten Sancak, HDP’ye oy vermiş bölge halkına ve gençlere "Bin yıllık devletinize ve atalarınızdan miras kalan Türk-Kürt kardeşliğine sahip çıkınız. Bu topraklar şehit kanıyla sulanmış ortak vatanımızdır. Bu devlet, tarihten bize miras kalmış ortak devletimizdir" sözleriyle seslendi.

Kapatma davası sonuçlanana kadar AYM önünde bekleyecekler

Ethem Sancak daha sonra AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen hafta başlattıkları her hafta AYM binası önünde eylem yapma kararının ardından, yarından itibaren HDP hakkında verilecek karara kadar her gün eyleme devam edeceklerini söyledi.

Önce HDP'ye yönelik hazine yardımının kesilmesi sonra da partinin kapatılması gerektiğini belirten Sancak, HDP'nin kapatılmasını en çok Kürt halkının istediğini, onların da böylece daha çok özgünleşerek istediği partiye oy vereceğini öne sürdü.

HDP'nin geçmişte farklı siyasi partilere oy veren Kürt vatandaşlara yönelik yıldırma politikası uyguladığını ifade edenSancak, Güneydoğu ziyaretinde bir araya geldiği gençlerin, "Biz artık ölmek istemiyoruz, bizim kimlik sorunumuz vardı o da çözüldü. Biz şimdi her Türk gibi Kürt olduğumuzu söylüyoruz." ifadelerini kullandığını belirtti.