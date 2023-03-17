"Vatan toprağını namusu gören kahramanlarımıza borcumuz var"

Çanakkale’de 18 Mart’ta ateşlenen sadece tüfeklerin değil, bir milletin özgürlük ateşi olduğunu ifade eden Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale’de sırtlanan yalnızca tonlarca ağırlıktaki topların değil, bu milletin geleceği olduğunu belirtti.

18 Mart’ın çağdaş Türkiye’nin kuruluş ve doğuş sancısı olduğuna işaret eden Gökhan, “Ne çok borcumuz vardır bunu tesis etmek için canını veren o kahramanlara. Vatan toprağını namusu, emaneti görüp, bir karışına dahi göz dikilmesine izin vermeyen yiğitlerin ne çok hakkı vardır üzerimizde” dedi.

O tarihte kahramanlarımızın sarsılmaz inancı olduğunu ve yıkılmaz bir umudunun bulunduğunu söyleyen Gökhan, onların bu ülkeyi kaderine terk etmeyi değil, özgürlüğü ve egemenliği seçtiğini belirtti.

Kahramanlarımızın bu vatan topraklarında uygarlığın, aydınlığın yeşermesini tercih ettiğini anlatan Gökhan, “Aradan 108 yıl geçti ve o tarihte, toplarla, mayınlarla sarsılan bu ülke, bugün çok acı bir afetle daha sarsıldı. 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem felaketinde 10 binlerce vatandaşımızın canından, ailesinden, sevdiklerinden, işinden, köklerinden ve memleketlerin den olmalarına derin bir üzüntüyle tanıklık ettik.

108 yıl önce Çanakkale’de cephede nasıl bir araya geldiyse memleketin her yerinden on binlerce isimli, isimsiz kahraman; şimdi de 11 ilimiz için bir araya gelme zamanı, birlikte güçlenerek ayağa kalkma zamanı. Unutmadan, unutturmadan, dersler çıkararak toparlanma zamanı.

18 Mart nasıl tesis ettiyse bu ülkenin geleceğini, umudunu, bizim de aynı kahramanların evlatları olarak bunu başarmak ödevimizdir” diye konuştu. Millî mücadele döneminin en önemli gayelerinden birinin laik, modern, uygar bir ülke inşası olduğunu kaydeden Gökhan, “Bizlere vatan toprakları ile birlikte emanet edilen buydu, bu ülküydü.

Bu gaye, bu inanç ve bu kararlılık ile çıkılan yolda 18 Mart’ı takip eden milli mücadele sürecinin en büyük kazanımlarından biri de Cumhuriyetimizin ilanı oldu” dedi.

“Çanakkale, tarım ve tarım ürünleriyle ekonomik değer yaratıyor”

Çanakkale’nin coğrafi ve jeopolitik konum olarak ülkemizin çok önemli bir noktasında yer aldığını anlatan Gökhan, bir tarafı boğaz olan kentimiz denizin olanca nimetini barındırırken, diğer yandan da dünyanın önemli oksijen merkezlerinden biri olan Kazdağları ile çevrelenen müthiş bir doğaya sahip olduğunu vurguladı.

Çok bereketli topraklara sahip olan kentimizin başlıca ekonomik gelişim kaynağının tarım ve tarım ürünleri olduğunu kaydeden Gökhan, Bu noktada çok önemli tescilli marka değerlerinin bulunduğunu söyledi.

Peynir, Bayramiç beyazı, Bayramiç elması, Yenice kırmızı (kapya) biberi gibi çok sayıda ürünlerinin eşsiz ve tescilli olduğunu anlatan Gökhan, “Tarımın hem kentimiz hem de ülkemiz ve dünya için önemi yadsınamaz.

Bu doğrultuda Çanakkale Belediyesi olarak çok önemli olduğunu düşündüğüm bir dizi çalışmayı uzun bir süredir biz de yürütüyoruz. Kentimizin sahip olduğu önemli kültürel miraslardan olan atalık tohumlarımızı korumak, geliştirmek ve gelecek nesillere ulaştırmak, kentimizin tarım faaliyetlerini ve üreticiyi desteklemek, kooperatifleşmeyi geliştirmek, tüketicilerin sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak adına Yerel Kalkınma Birimi’mizi kurduk.

Bu çatı altında hem bizler tarımsal üretimler gerçekleştiriyor hem de tarımsal üretimde bulunan hemşerilerimize çok çeşitli destekler sunuyoruz” diye konuştu.

"Mavi bayrağı hak ediyoruz"

Çanakkale Belediyesi olarak katılımcılık ve şeffaflığın en önemli ilkeleri olduğunu vurgulayan Gökhan, bu doğrultuda ilk olarak altyapı ele alarak, kentin altyapı sistemlerini gelişen teknolojiyi de gözeterek tamamladıklarını söyledi.

Çevre ve doğanın sürdürülebilirliğinin kendileri için çok önemli olduğunu kaydeden Gökhan, şöyle konuştu: “Bu doğrultuda hem merkez hem de mücavir alanlarımız için ileri teknolojik atıksu arıtma tesisleri, bu tesislerden çıkan çamuru temiz enerjiyle dönüştürdüğümüz Solar Çamur Kurutma Tesisimiz, bu tesislerimizin enerjisini sağlayan Güneş Enerji Tesisimiz en kıymet verdiğimiz projelerden oldu.

Atıkların modern bir şekilde arıtıldığı, çöp gazından elektrik üretilen bir tesisin de bulunduğu, sızıntı suyu arıtma birimini de içerek çok kapsamlı bir kompleks olan Çöp Depolama Alanımız da önemli çevre projelerimizden biri.

Bu projelerin bir meyvesi olarak da kent merkezimiz de dahil olmak üzere kentlilerimize hizmet verdiğimiz tüm plajlarımızda da uzun yıllardır Mavi Bayrak’ı hak ediyoruz.” 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ili çok derinden etkileyen depremin kendileri için önemli bir ders niteliği taşıdığını kaydeden Gökhan, depreme yönelik çalışmalar yürüteceklerini söyledi.