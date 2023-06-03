Vedat Işıkhan kimdir? kaç yaşında nereli? Hangi bakanlıkta görev yapacak?

Yeni kabinenin de açıklanmasıyla beraber Vedat Işıkhan'ın biyografisi, yaşamı yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Vedat Işıkhan kimdir? Yaşı kaç? Nereli? Hangi bakanlıkta görev yapacak? İşte detayları...

Vedat Işıkhan kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Vedat Işıkhan, 1966 yılında Mardin'de gözlerini dünyaya açtı. İlk, Orta ve Lise öğrenimini İzmir'de tamamlayan Işıkhan, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu'ndan 1990 yılında lisans, H.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden 1993 yılında "Sosyal Hizmet Uzmanlarının İş Doyumları" adlı teziyle Bilim Uzmanlığı (MSW) derecesini ve yine aynı Enstitüden 1998 yılında "Sosyal Hizmet ve Sağlık Alanında Görev Yapan Yöneticileri Etkileyen İş Stres Faktörleri" adlı teziyle Doktora (PhD) derecesini aldı. Yılmaz Işıkhan, 2003 yılında Doçent ve 2009 yılında Profesör unvanına sahip oldu. Işıkhan, Çok iyi düzeyde İngilizce, iyi düzeyde Fransızca ve Arapça bilmektedir.

Vedat Işıkhan evli mi?

Vedat Işıkhan evli ve 3 çocuk babasıdır.

Vedat Işıkhan hangi bakanlıkta görev yapacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni kabinede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Vedat Işıkhan getirildi.