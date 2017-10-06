Venezuela ile 5 alanda anlaşma

06 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ikili ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmelerin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

"Venezuela ile siyasi ve ekonomik ilişkilerimizi zenginleştirmek istiyoruz" diyen Erdoğan, bu kapsamda çeşitli anlaşmalara imza atıldığını söyledi.

Erdoğan, kısa zamanda açılacak yeni elçiliklerimiz ile Latin Amerika'da ilişkileri güçlendirmek istediklerini söyledi.

Venezuela'da yaşanan siyasi sorunlara da değinen Erdoğan, "Venezuela'nın içinde bulunduğu sıkıntılı sürecin bir an önce atlatılmasını umuyorum. Bu konuda dışarıdan yapılacak her müdahalenin krizi derinleştirileceğini düşünüyorum" dedi.

"İlişkilerde yeni bir dönem başlıyor"

Konuşmasına ilk kez bir Venezuela Devlet Başkanı Türkiye'ye geldiğine değinerek başlayan Maduro ise, bu ziyaretle ikili ilişkilerde yeni bir dönem başladığını dile getirdi.

Maduro, "Bugün 5 anlaşma imzaladık ve bunlar yeni vizyonumuzun ilk adımları olacak. Turizm alanında 2 yıllık çok önemli bir program benimsedik. Ayrıca tarım ve hayvancılıkta önemli iş birlikleri olacak" dedi.