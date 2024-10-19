Vergi borcu olanlar dikkat! GİB'den vatandaşlara ve mükelleflere kritik uyarı

Son dönemde kayıt dışılıkla mücadele sıkılaşırken, en çok konuşulan konulardan biri vergiler ve vergi borçları oldu. Durumu fırsat bilen dolandırıcılar, vatandaşları gönderdikleri "vergi borcunuz var" mesajı ve e-postalarla kandırmaya çalışıyor.

Vatadaşlar ve mükelleflere uyarı

GİB de vatandaşı ve mükellefleri uyararak, vergi borçlarının sadeece Başkanlığın resmi internet sitesi, Dijital Vergi Dairesi, GİB Mobil uygulaması veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılması gerektiğini bildirdi.

İhbar çağrısı

Gönderilen e-postalarla mükelleflerin sahte internet adreslerine yönlendirildikleri ve kredi kartı ile şahsi bilgilerinin ele geçirilmeye çalışıldığı ifade edilen açıklamada, söz konusu veya benzeri yöntemler kullanılarak maddi menfaat temin etmeye veya kredi kartı bilgilerini elde etmeye yönelik sahtecilik ve dolandırıcılık girişimlerine karşı mükelleflerin ve vatandaşların dikkatli olmaları, bu tür e-postalara itibar etmemeleri gerektiği belirtildi.

Açıklamada, böyle bir e-posta alan mükelleflerin, Vergi İletişim Merkezini (VİMER-189) arayarak bilgi alabilecekleri bildirildi.