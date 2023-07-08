Vergi ve harçlara yeni zam

Depremlerin yol açtığı ekonomik kayıpların telafisi için Kurumlar Vergisi’nin yüzde 25’e çıkartılması sonrasında hükümet vergi artırmak için ikinci önlem paketini açıkladı. Resmi Gazete’de yayımlanan karar ile Katma Değer Vergisi oranları yeniden belirlendi. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre; KDV, yüzde 18 olan ürünlerde yüzde 20’ye, yüzde 8 olan ürünlerde ise yüzde 10’a çıkarıldı. Yurtdışından getirilen telefon harçları 20 bin liraya çıkarken, pasaport harçları yüzde 50 zamlandı. Karar, pazartesi günü yürürlüğe girecek.

KDV artışının etkisi 30 milyar TL

Devlet bütçesinde önemli yer tutan KDV, bütçe gelirlerinin yaklaşık üçte birini oluşuyor. Bütçedeki en büyük kalem KDV’den sonraki en önemli iki gelir kaynağı ise özel tüketim vergisi ve gelir vergisi. Ekonomistler, KDV artışının etkisini 30 milyar TL olarak hesaplıyor. Uzmanlar, "Düzenlemeler enflasyonu 1-1.2 puan attıracaktır. Vergi artışları bütçe gelirlerine yüzde 2 civarında katkı sağlayacaktır" dediler.

1 milyon TL'lik otomobil 17 bin TL zamlandı

zamlandı Otomobil sektöründe KDV, yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseldi. Böylece yüzde 80 ÖTV’li otomobillerde ki vergi yüzde 112’den yüzde 116’ya çıktı. Buna göre, ortalama bir aracın fiyatı yaklaşık 17 bin TL zamlanmış oldu. Yanı 1milyon liralık bir aracın fiyatı 1 milyon 16 bin 950 TL oldu.

Pasaport harçlarına yüzde 50 artış

Noter, pasaport ve vize harçlarında da artışa girildi. Buna göre, 492 sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırıldı. Karara göre, trafik harçları kapsamında bulunan "sürücü belgesi harçları" yapılan artıştan hariç tutuldu.

Artık yurt dışından cep telefonu getirmek kârlı değil

Yurt dışından getirilen cep telefonlarından alınan izin harcı 6 bin 91 TL’den 20 bin TL’ye çıkarıldı. KDV, yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltildi. Bu kararla birlikte ucuz cep telefonlarını yurt dışından getirip IMEI kaydı yaptırmak, 20 bin TL’lik tutar nedeniyle daha pahalıya gelecek.

Temizlik ürünlerinden şans oyunlarına kadar birçok üründe KDV artırıldı

●Deterjan, sabun, tuvalet kâğıdı, bebek bezi gibi temel ihtiyaç ürünleri KDV'si, martta yüzde 18’den yüzde 8’e inmişti. Yayımlanan kararla, söz konusu ürünlerdeki KDV bundan sonra yüzde 20 olacak.

●Mobilya, beyaz eşya, elektronik ürünler, sigara ve alkol gibi pek çok kategoride ise KDV yüzde 18 olarak uygulanıyordu. Bu oran yüzde 20 olacak. Temel gıda ürünlerindeki KDV ise geçen yıl yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmüştü. Bu ürünlerde vergi artışı olmayacak.

●Şans oyunlarından alınan vergilerde de düzenlemeye gidildi. Şans oyunları hasılatından alınan vergilerde ise spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde yüzde 10, at yarışlarında yüzde 14, diğer şans oyunlarında ise yüzde 20 olarak uygulanacak.

Tüketici kredilerindeki BSMV oranı yükseltildi

Tüketici kredilerindeki banka ve sigorta muameleler vergisinin (BSMV) oranı yüzde 15'e yükseltildi. Buna göre, bankalar tarafından Gelir İdaresi Başkanlığı'na aktarılmak üzere faiz, komisyon ve ücret gelirleri üzerinden yüzde 10 olarak uygulanan BSMV oranı yüzde 15'e çıkarıldı.

Benzine KDV artışıyla 44 kuruş zam

KDV'deki 2 puanlık artış benzinde yaklaşık 44 kuruşluk zam gelmesine yol açacak. İstanbul'da 26.20 lira olan benzinin litre fiyatı böylece 26.64 liraya çıkacak.

Modoko Başkanı Koray ÇALIŞKAN: Kayıt dışı üretimin yolu açılacaktır

Mobilyada KDV’nin yüzde 8’den 10’a çıkarılması, yaz aylarıyla birlikte iç pazarda durgunluk yaşamamaya başladığımız bugünlerde sektörümüz adına olumsuz bir adım. Hem mobilya alımlarını frenleyecek hem de merdiven altı üretimin yolunu açacaktır ki markalaşan sektörümüzü olumsuz etkileyecektir. Ekonomik destek için bir kereye mahsus alınan vergiler doğru bir adım. Ancak KDV oranının yükseltilmesi mobilyayı temel ihtiyaçtan çıkarıp lükse çevirmektedir.

DÜNYA Gazetesi yazarı Bertan KAYA: Enflasyonist büyüme süreci sona erdi

Alınan kararlardan sonra muhtemelen tüketim eğilimini azaltıcı, tasarrufları artırıcı bir dönem yaşanacaktır. Şirketler açısından özellikle 3. çeyrekten itibaren ekonomik aktivitede bir miktar yavaşlamayı kaçınılmaz buluyorum. Hem ücret artışlarının gelecek dönemlerde yavaşlayacağı, hem vergilerdeki artışlar, talebi sınırlayabilir. Bu da bize enflasyonist büyüme sürecinin sonuna geldiğimizi, o tatlı enflasyonist ciro ve karları unutmamız gerektiğini söylüyor.

Kurumlar Vergisi artışından 80 milyar TL

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunulan Torba Kanun Tasarında etki analizi raporu açıklandı. Etki analizine göre, Kurumlar Vergisi artışının bütçeye katkısı 80 milyar TL olacak. Analize göre, memur maaşında seyyanen artışın bütçeye maliyeti 177 milyar TL, EYT kapsamında emekli olacaklara ödenecek aylıklar ve ek ödemelerin maliyeti ise 213 milyar TL olarak hesaplandı. 100 milyar TL'lik KKM yükü TCMB'ye devredilecek.