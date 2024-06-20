Veri sızıntısına dikkat!

Veri sızıntıları bankacılıktan lojistiğe, çevrim içi mağazalardan eğlenceye kadar pek çok sektörü etkileyen önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Şirketler, genellikle bu konudan etkilenen müşterileri korumaya çalışırken, bireyler de dijital güvenliği artırmak için kendi başlarına adım atabiliyor.

Veri sızıntıları genellikle oturum açma bilgilerini, parolaları, adresleri ve telefon numaralarını içeriyor. Bazı durumlarda pasaport bilgilerini, banka kartlarını da içerebiliyor ve nadiren de olsa diğer kişisel bilgi türleri de açığa çıkabiliyor. Sızıntı can sıkıcı bir durum olsa da panik yapmak yerine önce bir durup düşünerek sıradaki gerekli adımları planlamak gerekiyor.

İki aşamalı kimlik doğrulama olmazsa olmaz

Veri sızıntısı durumunda; hesap bilgilerinizin ele geçirildiğinden şüpheleniyorsanız, derhal şifrenizi değiştirin ve iki aşamalı kimlik doğrulamayı etkinleştirin. Siber suçluların hesabınıza zaten erişmeyi başarmış olması durumunda, erişimi geri almak ve başka hangi bilgileri bulmuş olabileceklerini araştırmak için teknik destekle iletişime geçilmelidir. Telefon numaranız sızdırıldıysa, bu numarayı giriş olarak kullanan hesapların iki faktörlü kimlik doğrulamasına sahip olduğundan emin olun. Güvende kalmak için şifrenizi değiştirin ve olası dolandırıcılık aramalarına karşı tetikte olun.

Banka kartı bilgileriniz sızdırılırsa derhal harekete geçin!

Pasaport veya kimlik bilgilerinizin sızdırılması durumunda, olası sosyal mühendislik saldırılarına karşı tetikte olmanız önemli. Sızdırılmış pasaport verilerini kredi çekmek gibi dolandırıcılık teknikleri için kullanmak, çok sayıda başka kişisel bilgi ve çevrimdışı ortamda oldukça güçlü sosyal mühendislik becerileri gerektirir. Geleceğe dair bir önlem olarak pasaport bilgilerinizi gereksiz yere vermediğinizden emin olun. Bunlar çoğunlukla bankacılık, e-devlet uygulamaları ve bazen de lojistik hizmetleri için gereklidir. Banka kartı bilgileriniz sızdırılırsa önlem için derhal harekete geçmeniz gerekir.

Güvenlik için sadece yakınlarınızın bildiği bir kelime belirleyin

Kaspersky META Araştırma Merkezi Küresel Araştırma ve Analiz Ekibi (GReAT) Direktörü Amin Hasbini, "Özellikle çocuklar ve yaşlılar olmak üzere yakınlarınızı bu konuda bilinçlendirmek de çok önemli. Örneğin birileri telefon, mesajlaşma programları, sosyal ağlar veya e-posta yoluyla isim soy isim ve hatta pasaport bilgileri gibi kişisel bilgilerden bahsediyorsa, bunun banka veya sosyal hizmet temsilcileri değil, dolandırıcılar olabileceğini anlatın. Kişisel konularda güvenilirlik için sadece akrabaların bildiği bir kelime veya soru belirleyin. Şüphe ettiğiniz durumlarda resmi kurumlarla doğrudan iletişime geçerek durumu iki kez kontrol etmek yerinde olacaktır" ifadelerini kullandı.