"Vezirköprü, kenevir ekiminin merkezi olacak"
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti Samsun Belediye Başkan adayları toplantısında "Vezirköprü, kenevir ekiminin merkezi olacak. Bunun endüstrisini de burada geliştireceğiz." dedi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında AK Parti Samsun Belediye Başkan adaylarını açıkladı.
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir'in adaylığı daha önce açıklanmıştı.
İlçelerde açıklanan AK Parti adayları şu şekilde;
19 Mayıs: Osman Topaloğlu
Atakum: Zihni Şahin
Ayvacık: Halil Kalaycı
Bafra: Hamit Kılıç
Canik: İbrahim Sandıkçı
Çarşamba: Halit Doğan
Havza: Sebahattin Özdemir
İlkadım: Erdoğan Tok
Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu
Ladik: Nurhan Yapıcı Özel
Salıpazarı: Halil Akgül
Tekkeköy: Hasan Togar
Terme: Ali Kılıç
Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis
Yakakent: Hüseyin Kıyma
Erdoğan, Cumhur ittifakı çerçevesinde Alaçam'da ve Pazarcık ilçelerinde aday koymadıklarını MHP adaylarını destekleyeceklerini söyledi. MHP, Akçam'da İlyas Acar'ı, Pazarcık'ta ise Şerif Kılağuz'u aday gösterdi.
"Vezirköprü'ye yoğun bir şekilde kenevir ekilecek"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Samsun Vezirköprü'de, kenevir ekimini yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Vezirköprü işin merkezi olacak. Bunun endüstrisini de burada geliştireceğiz." dedi.
Erdoğan, "Kişisel hesaplarını şehrinin, partisinin, ülkesinin üzerinde tutan kişi bilin ki davasının değil enaniyetinin emrindedir." ifadesini kullandı.
Erdoğan, Samsun'da eski stadyumun yerine yapılacak millet bahçesine, 1989'daki kazada ölen Samsunsporlu futbolcular için anıt dikileceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ne zaman yükselişe geçmişse, ne zaman kendine büyük hedefler belirleyip oraya doğru yürümeye başlamışsa önüne hep tuzaklar döşenmiştir. Kimileri bilerek, kimileri bilmeyerek, içimizdeki gafillerden bazıları da bu oyunda figüranlık yapmıştır." diye konuştu.
Erdoğan, belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu belirterek, "Çünkü AK Parti, belediyelerdeki hizmetleriyle rüştünü ispatlamış bir kadro tarafından kurulmuş ve yönetilmiştir." ifadelerini kullandı.
Kaynak: AA