"Vezirköprü, kenevir ekiminin merkezi olacak"

19 Ocak 2019

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplantısında AK Parti Samsun Belediye Başkan adaylarını açıkladı.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Demir'in adaylığı daha önce açıklanmıştı.

İlçelerde açıklanan AK Parti adayları şu şekilde;

19 Mayıs: Osman Topaloğlu

Atakum: Zihni Şahin

Ayvacık: Halil Kalaycı

Bafra: Hamit Kılıç

Canik: İbrahim Sandıkçı

Çarşamba: Halit Doğan

Havza: Sebahattin Özdemir

İlkadım: Erdoğan Tok

Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu

Ladik: Nurhan Yapıcı Özel

Salıpazarı: Halil Akgül

Tekkeköy: Hasan Togar

Terme: Ali Kılıç

Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis

Yakakent: Hüseyin Kıyma

Erdoğan, Cumhur ittifakı çerçevesinde Alaçam'da ve Pazarcık ilçelerinde aday koymadıklarını MHP adaylarını destekleyeceklerini söyledi. MHP, Akçam'da İlyas Acar'ı, Pazarcık'ta ise Şerif Kılağuz'u aday gösterdi.

"Vezirköprü'ye yoğun bir şekilde kenevir ekilecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Samsun Vezirköprü'de, kenevir ekimini yoğun bir şekilde sürdüreceğiz. Vezirköprü işin merkezi olacak. Bunun endüstrisini de burada geliştireceğiz." dedi.

Erdoğan, "Kişisel hesaplarını şehrinin, partisinin, ülkesinin üzerinde tutan kişi bilin ki davasının değil enaniyetinin emrindedir." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Samsun'da eski stadyumun yerine yapılacak millet bahçesine, 1989'daki kazada ölen Samsunsporlu futbolcular için anıt dikileceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye ne zaman yükselişe geçmişse, ne zaman kendine büyük hedefler belirleyip oraya doğru yürümeye başlamışsa önüne hep tuzaklar döşenmiştir. Kimileri bilerek, kimileri bilmeyerek, içimizdeki gafillerden bazıları da bu oyunda figüranlık yapmıştır." diye konuştu.

Erdoğan, belediyeciliğin AK Parti'nin işi olduğunu belirterek, "Çünkü AK Parti, belediyelerdeki hizmetleriyle rüştünü ispatlamış bir kadro tarafından kurulmuş ve yönetilmiştir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA