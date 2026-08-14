Vize dolandırıcılığı operasyonunda 37 şüpheli tutuklandı

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Vize danışmanlığı adı altında faaliyet gösteren bazı kişi ve şirketlerin konsolosluk randevu sistemlerini "bot" yazılımlarla kilitleyerek vatandaşları mağdur ettiği ve haksız kazanç sağladığı şebekeye yönelik İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 2,8 milyar lirayı aşan para hareketi tespit edilmiş ve gözaltı kararı verilen 49 şüpheliden 42'si İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Bursa ve İzmir'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Gözaltındaki işlemleri tamamlanan 42 şüpheli Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayına sevk edilmişti.

Şüphelilerden biri savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, 41 şüpheli ise nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkeme şüphelilerden Aleyna D., Ayşen E., Bünyamin Ç., Harun D., Kadir Y., Hamide Y., Selin Y., Seçkin D., Sena D., Süleyman K, Yusuf F. G., Ömer S.A., Ayşe G. Berkay V., Cihat K., Çınar K., Emre C. M., Fadime N.K., Fatih B., Feyda T., Tuğba U., Özgür Ö., Pınar D., Sinem Ş.H., Tuğba A., Tunahan Ç., Tunahan K. Y., Tunahan A., Sezgin A., Kerim E., Merve A., Mehmet A., Kıymet İ. T., Melis Ö., Kamil E., Fikret K., Günsel K., hakkında tutuklama kararı verdi. Mahkeme 4 şüpheli hakkında ise, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrolle şartıyla serbest kararı verdi.