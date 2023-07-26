Vize dolandırıcılığında 25 tutuklama: 100 milyon lira para toplandı
Yedi kentte vize başvurusunda bulunanlardan 'işlem ücreti' adıyla para alanlara yönelik operasyonda 25 kişi tutuklandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda İzmir polisi 21 Temmuz'da operasyon düzenledi.
Operasyonda İzmir merkezli yedi kentte 76 kişi gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki işlemleri bugün tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25'i tutuklandı, 51'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin dolandırdığı mağdurlar arasında depremzedeler ve Erasmus öğrencilerinin de bulunduğu belirlendi.
100 milyon lira toplandı
Zanlılar, yetkili firmaların ismini kullanarak kendi kurdukları çağrı merkezleri aracılığıyla 'Vize İşlem Ücreti' adıyla 2 bin 12 müştekiden yaklaşık 100 milyon lira haksız kazanç sağlamakla suçlanıyor.