Vize krizine çözüm İstanbul'da masaya yatırıldı

Yeni yatırım stratejileri ve fırsatları, vatandaşlık programlarının önemi, küresel emlak sektörünün geleceği, global yatırım yönetimi gibi birçok farklı konunun alanlarında uzman isimler tarafından ele alındığını ifade eden Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, Türkiye için ihracatın çok önemli bir konu olduğunu belirtti.

"Vizesiz bir seyahat için yatırım yoluyla oturum ve vatandaşlık programları bu sorunun çözümü oluyor” diyen Demirel şöyle devam etti: “İstanbul Finans Merkezi projesi ile yeni teşvikler giderek artıyor.

Finans Merkezi yabancı yatırımcıları cezbettiği için İstanbul'a daha fazla yatırım ve yeni yetenekler getireceğini düşünüyorum. Yatırım yoluyla vatandaşlık ve oturum programlarının ailelere alternatif bir vatandaşlık edinme ayrıcalığı sağlayarak çeşitli destinasyonlara özgürce seyahat etme ve başka bir ülkeye yerleşme hakkı veriyor. Şu anda, birçoğu Henley & Partners tarafından tasarlanan 10'dan fazla yatırım yoluyla vatandaşlık programı bulunuyor.

Avusturya, St. Kitts ve Nevis, Grenada ve Malta Programları 2023'te en popüler olanlardır. Başvurular açısından, Yatırım Yoluyla Grenada Vatandaşlığı Programı bu yıl zirvede, ardından St. Kitts ve Malta'nın ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunan yabancı bireylere ve ailelerine vatandaşlık belgesi ile vatandaşlık vermesi geliyor."