Vize krizine neden olan Metin Topuz iddianamesi kabul edildi

01 Şubat 2019

FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Metin Topuz hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi ve ilk duruşmanın 26 Mart'ta yapılmasına karar verildi.

ABD İstanbul Başkonsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz hakkında "devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal ve askeri casusluk amacıyla temin etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydetmek" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 18 yıldan 29 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlenmişti.

Topuz hakkındaki iddianame bugün mahkeme tarafından kabul edilirken, Topuz'un tutukluluk halinin devamına da karar verildi. Ekim 2017'de tutuklanan Topuz'un davasında ilk duruşmanın 26 Mart'ta yapılacağı da duyuruldu.

Topuz'un tutukluluğu ABD ve Türkiye arasında diplomatik krize neden olmuş; ABD Türk vatandaşlarına yönelik göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya almış, Ankara da aynı şekilde karşılık vermişti.

Kaynak: Reuters