'Vize sorunu geçici, konsolosluklar artmalı'

Büyükelçi Kaya, son yıllarda artan yurtdışı vize reddi sorunu hakkında konuşarak “Biz engelleniyoruz sanıyoruz ama aslında yurt dışına çıkmak isteyen insan sayısı çok arttı. Konsoloslukların kapasitesi artmalı. Eriştiğimiz noktada, bu genç dinamik nüfusumuzla, başka ülkeler bize kapılarını açacak. Bu geçici bir süreç” dedi.

Son dönemdeki yurtdışı vizesi sorunuyla ilgili açıklama yapan Kaya şunları söyledi: “İzmir’de büyük sorun var. Almanya İzmir Başkonsolosluğu’nun sorunu yeterli kapasitede personel olmaması. Dünyadaki en büyük konsolosluk ağının Türkiye’de olduğunu, buna rağmen yetmediğini, çok fazla talep olduğunu söylüyorlar. Tabii ki Türkiye Avrupa Birliği’nin üyesi olması gerekiyor. Avrupa’nın Türkiye’nin dinamik ve yetişmiş gençlerine ihtiyacı var.”

Latin Amerika ülkelerinden Şili’de görev yapmış olan Kaya, “Şilililer kendilerini Türklerle özdeşleştiriyor. Türk dizilerine yoğun ilgileri var. Bu bölgede dizilerimiz ve yemeklerimiz sayesinde kamu diplomasisi bakımından büyük başarımız oldu. Ekonomik ilişkilerimiz de oldukça gelişti”

diye konuştu.