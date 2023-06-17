Vodafone Vakfı ve AÇEV depremzedeler için güçlerini birleştirdi

Başak Nur GÖKÇAM

Türkiye Vodafone Vakfı ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV), depremden en çok etkilenen 3 il olan Adıyaman, Gaziantep ve Hatay’da yaşayanları desteklemek amacıyla yeni bir proje hayata geçirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordinasyon ve iş birliği içinde gerçekleştirilen proje kapsamında kurulacak olan Çocuk ve Aile Merkezlerinde, çocuklar, ebeveynler ve kadınların psikososyal yönden desteklenmesi, anne babaların ebeveynlik rollerinde güçlendirilmesi ve bu süreçte çocuklarını destekleme becerileri kazanması, genç kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalar yapılacak. Projenin hedefi ise bir yılda 4 bin 500 çocuk ve ebeveyn ile 2 bin 500 genç kadına erişmek.

Proje kapsamında ilk merkez Adıyaman Vali Yardımcısı Ali Mantı, Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel, AÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ayşecan Özyeğin Oktay ve AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt katılımıyla Adıyaman’da açıldı. Merkezin açılışında konuşan Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, “Proje kapsamında açacağımız merkezlerde afetten etkilenen çocuk ve kadınların desteklenmesi ve güçlenmesine yönelik pek çok çalışma yapılacak.

Ayrıca, bu merkezlerde AÇEV’in bilimsel temelli eğitim programlarının yanı sıra Türkiye Vodafone Vakfı’nın ‘Yarını Kodlayanlar’, ‘Dijital Benim İşim’ ve ‘Kırmızı Işık’ gibi mevcut projeleri de uygulanacak. Türkiye Vodafone Vakfı olarak bu merkezleri 2 yıl boyunca desteklemeyi hedefliyoruz. Bu projeyle, bölgede önemli bir sosyal ihtiyaca cevap vereceğimize inanıyoruz” dedi.

Projeye ilişkin konuşan AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt ise “Merkezimizin, bölgede yaşayanlar için güvenli, geliştirici ve birleştirici bir alan olmasını umuyoruz. Özellikle yaşamın altın yılları olarak adlandırılan ve beyin gelişiminin en hızlı olduğu okul öncesi yaş grubundaki çocuklar, afetlerin olumsuz sonuçları karşısında savunmasız kalıyor. AÇEV olarak, erken çocukluk alanındaki uzmanlığımız, deneyimimiz ve yetkinliğimizle merkezlerimizde de önceliğimiz, bu yaş grubundaki çocuklar ve aileleridir ” şeklinde konuştu.

Diğer projelerle desteklenecek

Çocuk ve Aile Merkezlerinde 4 çocuk oyun odası, oyuncak ve kitap kütüphanesi, yetişkin ve teknoloji sınıfı gibi alanlar olacak. Çocuk oyun odasında, çocukların öğrenme kapasitesini destekleyecek sanat, dramatik oyun, blok gibi farklı etkinlikler düzenlenecek.

Bununla birlikte, merkezlerde konteyner kentteki tüm çocukların faydalanabileceği, içinde oyuncak ve kitapların olduğu ayrı bir kütüphane bulunacak. Burada çocuklar, yetişkin gözetiminde serbest zaman geçirirken, yaşlarına uygun kitap alanından da faydalanabilecek. Ayrıca merkezlerde Türkiye Vodafone Vakfı’nın “Yarını Kodlayanlar” eğitimlerinin verileceği bir teknoloji sınıfı da bulunacak. Vakfın “Dijital Benim İşim” ve “Kırmızı Işık” gibi diğer projeleri de merkezlerde yapılacak çalışmaların bir parçası olacak.

Bilimsel temelli programlar düzenlenecek

Depremden etkilenenlerin ihtiyaçları doğrultusunda Çocuk ve Aile Merkezlerinde uzman kadrolardan alınan destekle oluşturulmuş bilimsel temelli programlar uygulanacak.

Bu programlarla, çocukların bu süreçteki öğrenme kayıplarını telafi edebilmek, ebeveynlere çocuklarını destekleme becerileri kazandırabilmek ve genç kadınların güçlenebilmeleri hedefleniyor. Ebeveynlerin iyi olma hallerini destekleyebilmek ve çocuklarıyla iletişimlerinde yol gösterici olacak konularla ilgili sohbet edebilmelerini sağlayabilmek üzere, yetişkin eğitimcisiyle birlikte çalışacakları yapılandırılmış bir program sunulacak.

Aynı zamanda kadınların iyi olma hallerini destekleyerek yaşamlarının bundan sonraki kısmına yön vermelerine katkı sunacak oturumlar düzenlenecek. Merkezlerde yer alacak teknoloji sınıflarında 7-14 yaş arası çocuklara gönüllü eğitmenlerin desteğiyle kodlama eğitimi verilecek. Bu eğitimlerde çocuklar, yaratıcı çalışmalar yapma ve kendi oyunlarını üretme imkânı bulacak.

Güneş enerjisiyle çalışan gezici mağazalarımız olacak

Deprem bölgesinde ekonomik hayatın tekrar normale dönmesi gerektiğinin altını çizen Aksoy, “İş olanaklarında önceliğimiz afetzedeler olacak. 2024 yılında 650 kişilik istihdam hedefliyoruz. Bölgedeki vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için yüzde yüz güneş enerjisinin kullanıldığı gezici mağazalar hayata geçireceğiz” diye konuştu.

300 bin çocuğa kodlama eğitimi verildi

Yarını Kodlayanlar projesi kapsamında 81 ilde toplam 300 bin çocuğa kodlama eğitimi verildiği bilgisini veren Vodafone CEO’su Engin Aksoy, “Dijital toplum, çevre ve kapsayıcılık meseleleri Vodafone olarak bizim 3 ana sütunumuzu oluşturuyor. Önceliğimiz elbette ki çocuklar ve kadınlar. Bu kapsamda 20 ilde de 15 bin kadına dijital okuryazarlık ve pazarlama eğitimi verdik. Bu tür çalışmalarla çok daha fazla kişiye ulaşmak istiyoruz” dedi.