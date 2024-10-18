Vural Çelik (Avrupa Yakası Kubilay) neden öldü? Vural Çelik kimdir?

Oyuncu Vural Çelik 51 yaşında hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan haberin ardından Vural Çelik (Avrupa Yakası Kubilay) neden öldü merak ediliyor. Sosyal medyada ise çeşitli iddialar var.

Vural Çelik'in menajeri Rasim Özcan, oyuncunun şeker, kalp ve tansiyon hastası olduğunu açıkladı.

Vural Çelik'in 2014 yılında bir kalp krizi geçirdiği, bu yıl da iki kez domuz gribi olarak bilinen infulenzaya yakalandığı öğrenildi.

Oyuncu sosyal medya hesabından sadece iki gün önce yaptığı paylaşımda yine hastanede olduğunu ve serum taktırdığını söylüyordu.

Ancak Vural Yılmaz'ın kesin ölüm nedeni henüz açıklanmadı.

Sanatçının bugün öğle namazının ardından cenazesi defnedilecek.

Vural Çelik (Avrupa Yakası Kubilay) kimdir?

Hayatımıza komedi dizisi Avrupa Yakası'nda oynadığı Kubilay karakteri ile girdi Vural Çelik.

Sırasıyla Bir Demet Tiyatro, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe, Seksenler ve Bayrampaşa Ben Fazla Kalmayacağım yapımlarında rol aldı. Öncesinde Levent Kırca ve Yasemin Yalçın’ın tiyatrosunda çeşitli oyunlarda izledik kendisini. Sonra Yılmaz Erdoğan ile tanıştı ve BKM oyuncusu oldu. Ona Kubilay karakteri ile ün getiren rolü Ata Demirer'in tavsiyesiyle geldi.

Vural Çelik 1972 yılında Ankara’da gözlerini açtığı hayata, 17 Ekim 2024'te İstanbul'da veda etti.