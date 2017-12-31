WhatsApp çöktü mü?

31 Aralık 2017

Türkiye'de bazı noktalarda WhatsApp'a erişim sağlanamıyor ve WhatsApp'a giren kullanıcılar, "Telefon Bağlı Değil" uyarısıyla karşılaşıyor.

WhatsApp'ın Web sürümünde de bağlantı sorunu yaşanıyor. WhatsApp Web üzerinden mesaj göndermek isteyen kullanıcılar yine bağlantı sorunuyla karşılaşıyor.

Öte yandan yaşanan bağlantı sorunu nedeniyle WhatsApp yetkililerinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

BTK Başkanı'ndan açıklama

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan, Whatsapp'taki sorunun küresel boyuttaki teknik bir arızadan kaynaklandığını belirterek, "Whatsapp servislerinde küresel boyutta bir teknik arıza olduğu USOM tarafından raporlandı. Ülkemiz de bu kesintiden etkilenmekte. 2018 Yerli ve milli yazılımların yılı olacak. Mutlu yıllar" dedi.