Whatsapp, Instagram, Youtube... Türkiye'de en çok kullanılan sosyal medya uygulaması belli oldu!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre, Türkiye'de bireylerin en çok tercih ettiği sosyal medya ve mesajlaşma uygulaması WhatsApp oldu.

Kullanıcıların yüzde 86,2'si tarafından aktif olarak kullanılan WhatsApp, hem erkekler hem de kadınlar arasında en popüler uygulama olarak öne çıktı. YouTube yüzde 71,3 oranla ikinci sırada yer alırken Instagram ise yüzde 65,4’lük kullanım oranıyla üçüncü sıraya yerleşti.

Bu oranlar, WhatsApp'ın hem erkekler hem de kadınlar arasında büyük bir popülariteye sahip olduğunu gösteriyor. Erkek kullanıcıların yüzde 89,5’i, kadınların ise yüzde 82,9’u bu uygulamayı aktif olarak kullanıyor.

Sosyal medyayı en çok erkekler kullanıyor

Erkeklerin sosyal medya kullanımında daha yüksek oranlara sahip olduğu gözlemlendi.

Erkeklerin yüzde 74,7’si YouTube’u, yüzde 67’si ise Instagram’ı tercih ederken, bu oranlar kadınlarda sırasıyla yüzde 68 ve yüzde 63,9 oldu.

Veriler, erkeklerin sosyal medya platformlarını daha aktif kullandığını ortaya koydu.

İnternet kullanım alışkanlıkları

Türkiye’de internet kullanıcılarının alışkanlıkları da dikkate değer bir değişim gösterdi. Verilere göre, en çok kullanılan cihaz türü yüzde 47,9 oranla internet bağlantılı televizyonlar oldu.

Robot süpürgeler, akıllı buzdolapları, kahve makineleri gibi ev aletleri yüzde 10,2 oranında kullanılırken, akıllı saatler ve diğer giyilebilir teknolojiler yüzde 9,7 ile sıralandı.

Bu durum, akıllı ev aletlerinin ve giyilebilir teknolojilerin Türkiye’de giderek yaygınlaştığını gösteriyor.

Fiyat tercih sebebi oldu

Son üç ayda cihaz satın alan bireylerin yüzde 89,2’si, fiyatın en önemli tercih sebebi olduğunu ifade etti.

Fiyatı donanım özellikleri yüzde 71,7 ile takip ederken, marka, tasarım ve boyut gibi faktörler yüzde 67,4 oranında tercih sebebi olarak belirtildi.

Bu veriler, tüketicilerin fiyat-performans dengesine verdiği önemi ortaya koyuyor.