Wikipedia'dan “Türkiye’yi özledik” videosu

Türkiye’den erişime engellenen Wikipedia bir video hazırlayarak “Türkiye’yi özledik” mesajı gönderdi.

Türkiye'de 29 Nisan 2017 tarihinden bu yana kapalı olan internet ansiklopedisi Wikipedia, sosyal medya hesabından 'Türkiye'yi özledik' mesajını içeren bir video hazırladı.

Daha önce de Türkiye'nin siteyi tekrar erişime açması için girişimde bulunan Wikipedia, videoda başta Anıtkabir olmak üzere Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden görüntüler paylaşarak, "Türkiye olmadan dünya kaybeder" ifadesini kullandı.

Wikipedia, Türkiye'yi Suriye'deki çatışmalara destek vermekle suçlayan 2 makale dolayısıyla erişime kapatılmıştı.

It has been one year since Wikipedia has been blocked in Turkey. Today, we commemorate this loss of knowledge. Share this video and let the world know that #WeMissTurkey. pic.twitter.com/hVmnPOSyIc