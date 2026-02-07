Yağışlar Akdeniz ve Marmara’yı saracak: 15 il için kuvvetli sağanak uyarısı! 7 Şubat 2026 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelini kapsayan son hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmelere göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, Marmara’nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bölgelerde aralıklı yağış bekleniyor.

Yağmur ve sağanak etkili olacak

Yağışların büyük bölümünde yağmur ve sağanak öngörülürken, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Toroslar çevresi, Bolu, Sivas, Niğde ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar görülecek. Antalya’nın doğusu, Mersin’in batısı, Hatay ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bolu, Düzce ve Doğu Anadolu’nun bazı illerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi.

Karadeniz'de fırtına hakim

Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde rüzgârın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50–70 km/saat) esmesi beklenirken, sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don riski bulunuyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesine dikkat çekildi.

Meteoroloji, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer yer toz taşınımı görülebileceğini belirtirken, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini duyurdu. Yetkililer, kuvvetli yağış, rüzgâr ve çığ riski bulunan bölgelerde yaşayan vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olmasını istedi.