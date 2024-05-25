Yamaç paraşütü yapan 77 yaşındaki İngiliz kayalıklara düşüp yaralandı
Muğla'da yamaç paraşütü yapan 77 yaşındaki Dennis Morton düştüğü kayalıklardan mahsur kaldı. Ekipler tarafından hastaneye kaldırılan turist tedaviye alındı.
AA
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Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz Mahallesi'nde, Babadağ'ın 1800 metre yükseklikteki pistinden yamaç paraşütüyle atlayan 77 yaşındaki Dennis Morton, kayalıklara düştü.
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Paraşütü kayalıklarda asılı kalan Morton, ekiplerin müdahalesiyle bulunduğu alandan kurtarıldı.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Morton, ilçedeki özel hastanede tedavi altına alındı.