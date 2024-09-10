Yanlış tedavi iddiası, otopsi raporu çıktı: 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu’nun ölüm nedeni belli oldu

Bursa'da meydana gelen üzücü olayda, bahar nezlesi şikayetiyle hastaneye götürülen 7 yaşındaki Yüsra Türkoğlu'nun ölüm nedeni ailesi tarafından yapılan yanlış tedavi iddialarıyla gündeme gelmişti. Türkoğlu ailesinin iddiasına göre, Yüsra'ya hastanede yanlış serum takılması sonucu küçük kız hayatını kaybetti. Ancak yapılan otopsi raporu bu iddiaları desteklemedi.

Olayın detayları

Yüsra Türkoğlu, 19 Mayıs Pazar günü bahar nezlesi şikayetiyle ailesi tarafından Bursa Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Burada serum takılan Yüsra'nın fenalaşarak kalbi durdu ve yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailesi, serumun yanlış olduğuna ve kızlarının bu nedenle hayatını kaybettiğine inanarak şikayette bulundu.

Otopsi raporu

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan otopsi raporuna göre, Yüsra Türkoğlu'nun tedavisi sırasında kullanılan ilaçlar tedavi düzeyinde olup toksik bir düzeye ulaşmamıştı. Ayrıca raporda aranan toksik maddelerin bulunmadığı, Yüsra'nın ölümünün kalp kası enfeksiyonu (miyokardit) ve buna bağlı gelişen komplikasyonlar sonucu meydana geldiği belirtildi. Bu bulgular, ölümün tedavi kaynaklı bir hatadan ziyade, tıbbi bir rahatsızlıktan kaynaklandığını ortaya koyuyor.

Aileden tepki

Yüsra'nın ailesi ise ölüm nedenine ilişkin resmi açıklamayı kabul etmekte zorlandıklarını belirterek, tedavi sürecinde yaşanan aksaklıkların ve ihmallerin üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyor. Şu an için olayın detayları yargıya taşınmış durumda.

Olayın ardından Yüsra Türkoğlu, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından toprağa verildi.