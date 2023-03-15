Yapı denetim firmaları resen denetlenecek

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Yapı denetim kuruluşları görevlendirme sonrasındaki iş ve işlemlerde ihmale neden olduğu belirlenirse 60 veya 90 gün süreyle yeni iş alamayacak.

Öngörülen esaslara göre denetim görevini yerine getirmediği tespit edilen yapı denetimi kuruluşları hakkında uygulanacak idari müeyyideler, her bir iş için ayrı ayrı düzenlenecek. Bu kuruluşlarda birden fazla fiilden dolayı idari para cezası verilmesi gerekse bile bu bedel, yapı denetim hizmet sözleşmesi bedelinin yüzde 50'sinden fazla olamayacak ve bu cezalar 1 ay içerisinde ödenecek.

Yapı denetim kuruluşları hakkında verilen üçüncü bir yıl yeni iş almaktan men cezasının Resmî Gazete'de ilanı sonrasında, Merkez Yapı Denetim Komisyonu kararı üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kuruluşun yapı denetim izin belgesi iptal edilerek faaliyetine son verilecek.

DÜNYA’ya değerlendirme yapan Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Başkanı Tayfun Gücenmez, düzenlemenin daha çok usulle ilgili olduğunu söyleyerek “Yapı denetim zaten sürekli düzenleme yapılan, cezayla ‘sopa’ gösterilen bir sektör” dedi. Bütün iş içerisinde yapı denetim bedelinin yüzde 1.5 olduğunu dile getiren Gücenmez, “Tüm inşaat sektörü içinde bize uygulanan cezalarla sopayı büyütüp sistem regüle ediliyor” yorumunu yaptı.

Tek sorumlu yapı denetim değil

Öte yandan bütün sorumluluğu yapı denetime yüklemenin gerçekçi olmadığını dile getiren Gücenmez, şöyle devam etti: “Tek günah keçisi ilan edip bir alana yüklenilmesi çözüm getirmez.

Aynı masa etrafında samimi bir şekilde yüksek sesle çözüm aranmadığı sürece ilerleyemiyoruz. Herkesin sorumluluğu bir başkasına yüklemesi profesyonellik değil.” Yapı denetimin de inşaat sektörünün bir bileşeni olduğunu hatırlatan Gücenmez, “Sıkıntı varsa en alttan başlar en yukarıya kadar çıkar.

Bunun içinden tek alanı alıp oraya yılda bir kere düzenleme getirilmesi amaca hizmet etmez” dedi. Son düzenlemeyi ‘rutin’ olarak değerlendiren Tayfun Gücenmez, buradaki tek farklılığın illerde açılacak yapı laboratuvarlarına getirilen kotayla ilgili olduğunu kaydetti. Yine laboratuvarlara yönelik taze numune hizmet bedellerine asgari ve azami fiyat oranları belirlendiğini ifade eden Gücenmez, bunu düzenlemedeki tek yenilik olarak değerlendirdi.