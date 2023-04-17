Yaralar konteyner kent komşuluğuyla sarıldı

Başak Nur GÖKÇAM

Hatay ve Kahramanma­raş merkezli depremle­rin en çok etkilendiği 11 ilden biri de İskenderun oldu. 407 binanın yıkıldığı ilçede, 3 bin 109 kişi hayatını kaybeder­ken, 12 bini aşkın kişi ise ya­ralandı. Çok sayıda vatanda­şın evsiz kaldığı ve sessizliğin hakim olduğu ilçede, hayatı tekrar getiren ise IC Holding ve IC İbrahim Çeçen Vakfı ta­rafından oluşturulan 165’i ak­tif 200 konteynerlik İskende­run Yaşam Alanı oldu. Geniş bir alana kurulu olan kontey­ner kent; mutfak, çamaşırha­ne, banyo, lokal, çocuk parkı, spor sahası, öğrenciler için eğitim alanı, soğuk depolama, hobi bahçesi, kadın merkezi gibi bölümleri içinde barın­dırıyor.

Çok sayıda kişiye barınma olanağının sağlandığı kon­teyner kentin önemli bir kıs­mı yemekhanenin de içinde yer aldığı mutfaktan oluştu­ruldu. Mutfakta günde 5 bin kişiye sıcak yemek servisinin yapılıyor. Holdingin kurduğu İskenderun Yaşam Alanı’n­da, deprem bölgesinin en bü­yük sorunlarından biri olan hijyen de öncelikli mesele ol­du. Sokak sokak ayrılan kon­teyner kentte, neredeyse her noktada tuvalet ve banyoya yer verildi.

Erkeklerin yüzde 40'ı işe gidiyor

Havaların ısınmaya başla­masıyla birlikte konteyner kentlerde yaşanabilecek sı­caklık sorunları için da çö­züm geliştirilmeye başlandı­ğı bilgisini veren Yaşam Alanı Amiri Mehmet Ergüvenoğlu, “Vestel tarafından 100 klima gönderildi, onların kurulumu gerçekleşti. İhtiyaç olduğun­da çalıştırılmaya başlanacak. Ayrıca 100 klima daha gele­cek” dedi.

İskenderun’da hayatın ya­vaş yavaş canlandığını de be­lirten Ergüvenoğlu şöyle de­vam etti: “Erkeklerin yüzde 40’ı da işe gitmeye başladı. Bi­ze iş yerini kaybedenler için de çalışma alanı oluşturma hazırlığı içindeyiz. Bunun için defne sabunu yapımı, tel örgü sepeti atölyesi gibi pro­jelerin hazırlığındayız. Tüm eksikleri sırasıyla tamamla­yacağız.”

Depremzedelere barınma imkanının sağlandığı İsken­derun Yaşam Alanı’ndaki her bir sokakta mahalle kültü­rü oluştu. Enkazdan çıkartı­lan ve yaşam alanında komşu olarak denk gelenler arasın­da Celile Yeşil, Songül Birol ve Berna Daşkıran da var. Önce­sinde birbirlerini tanımayan fakat konteyner kentte yakın arkadaş olan kadınlarımız, birbirlerine destek çıkmayı da başardı. “Deprem bize ce­hennemi yaşattı, burada ise cenneti gördük” diyen ve üni­versite öğrencisi olan Songül Birol, bölgedeki internetin yetersizliğinden de yakındı.

Konteyner kente gönderilen internet alıcısının yetersiz geldiğini söyleyen Birol, “İlk ay operatörler bizden ücret almadı fakat şu an için fatura ödemekle yükümlüyüz. Oğlu­ma internet yetmiyor, bura­ya gönderilen alıcı sayısı da yetersiz. İbrahim Çeçen Vakfı bizlere her türlü olanağı sun­du, sunmaya da devam ediyor ama biz operatörlerin des­teğine de ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü oğluma internet yet­miyor” diye konuştu.