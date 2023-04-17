Yaralar konteyner kent komşuluğuyla sarıldı
Çok sayıda vatandaşın evsiz kaldığı ve sessizliğin hakim olduğu ilçede, hayatı tekrar getiren ise IC Holding ve IC İbrahim Çeçen Vakfı tarafından oluşturulan 165’i aktif 200 konteynerlik İskenderun Yaşam Alanı oldu.
Başak Nur GÖKÇAM
Hatay ve Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilendiği 11 ilden biri de İskenderun oldu. 407 binanın yıkıldığı ilçede, 3 bin 109 kişi hayatını kaybederken, 12 bini aşkın kişi ise yaralandı. Çok sayıda vatandaşın evsiz kaldığı ve sessizliğin hakim olduğu ilçede, hayatı tekrar getiren ise IC Holding ve IC İbrahim Çeçen Vakfı tarafından oluşturulan 165’i aktif 200 konteynerlik İskenderun Yaşam Alanı oldu. Geniş bir alana kurulu olan konteyner kent; mutfak, çamaşırhane, banyo, lokal, çocuk parkı, spor sahası, öğrenciler için eğitim alanı, soğuk depolama, hobi bahçesi, kadın merkezi gibi bölümleri içinde barındırıyor.
Çok sayıda kişiye barınma olanağının sağlandığı konteyner kentin önemli bir kısmı yemekhanenin de içinde yer aldığı mutfaktan oluşturuldu. Mutfakta günde 5 bin kişiye sıcak yemek servisinin yapılıyor. Holdingin kurduğu İskenderun Yaşam Alanı’nda, deprem bölgesinin en büyük sorunlarından biri olan hijyen de öncelikli mesele oldu. Sokak sokak ayrılan konteyner kentte, neredeyse her noktada tuvalet ve banyoya yer verildi.
Erkeklerin yüzde 40'ı işe gidiyor
Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte konteyner kentlerde yaşanabilecek sıcaklık sorunları için da çözüm geliştirilmeye başlandığı bilgisini veren Yaşam Alanı Amiri Mehmet Ergüvenoğlu, “Vestel tarafından 100 klima gönderildi, onların kurulumu gerçekleşti. İhtiyaç olduğunda çalıştırılmaya başlanacak. Ayrıca 100 klima daha gelecek” dedi.
İskenderun’da hayatın yavaş yavaş canlandığını de belirten Ergüvenoğlu şöyle devam etti: “Erkeklerin yüzde 40’ı da işe gitmeye başladı. Bize iş yerini kaybedenler için de çalışma alanı oluşturma hazırlığı içindeyiz. Bunun için defne sabunu yapımı, tel örgü sepeti atölyesi gibi projelerin hazırlığındayız. Tüm eksikleri sırasıyla tamamlayacağız.”
Depremzedelere barınma imkanının sağlandığı İskenderun Yaşam Alanı’ndaki her bir sokakta mahalle kültürü oluştu. Enkazdan çıkartılan ve yaşam alanında komşu olarak denk gelenler arasında Celile Yeşil, Songül Birol ve Berna Daşkıran da var. Öncesinde birbirlerini tanımayan fakat konteyner kentte yakın arkadaş olan kadınlarımız, birbirlerine destek çıkmayı da başardı. “Deprem bize cehennemi yaşattı, burada ise cenneti gördük” diyen ve üniversite öğrencisi olan Songül Birol, bölgedeki internetin yetersizliğinden de yakındı.
Konteyner kente gönderilen internet alıcısının yetersiz geldiğini söyleyen Birol, “İlk ay operatörler bizden ücret almadı fakat şu an için fatura ödemekle yükümlüyüz. Oğluma internet yetmiyor, buraya gönderilen alıcı sayısı da yetersiz. İbrahim Çeçen Vakfı bizlere her türlü olanağı sundu, sunmaya da devam ediyor ama biz operatörlerin desteğine de ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü oğluma internet yetmiyor” diye konuştu.