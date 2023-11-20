Yardım bahanesiyle 2 milyon liralık dolandırıcılık

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Çemberlitaş Mahallesi'nde 16 Kasım'da banka ATM'sinden işlem yapmaya çalışan yabancı uyruklu M.A.F.B.'nin (42) dolandırıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Araştırmada, mağdurun yanına gelen 2 kişinin yardım etme bahanesiyle aldıkları kartından el çabukluğuyla POS cihazını kullanıp 2 milyon 91 bin 250 lira harcama yaptığı belirlendi.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüpheliler F.B. (34) ile H.G'yi (40) gözaltına aldı.

Para bloke edildi

Mağdurun kredi kartından şüpheli şirket hesaplarına çekilen yaklaşık 1 milyon 900 bin liraya bloke konuldu. Şüphelilerin ev ve işyerinde yapılan aramalarda 3 pos cihazı, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden F.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanırken, H.G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.