Yaren leylek geldi mi, ne zaman gelecek?

Adem Amca ile Yaren Leylek’in hikayesi herkesin sevgisini kazandı. 2010'da başlayan hikayenin bu yıl da devam etmesi beklenirken milyonlar Yaren leyleği büyük bir heyecanla bekliyor. Peki Yaren leylek geldi mi?

Yaren leylek geldi mi?

Yaren leylek henüz ülkeye gelmedi. Yaren geçen yıl 15 Mart'ta Adem amca ile bir araya gelmişti. Bu yıl da yine aynı tarihlerde yurda dönüş yapması bekleniyor.

Yaren ile balıkçı Adem Yılmaz'ın öyküsü, 2019'daki belgeselin ardından 2023'te bir macera çocuk filmine, 2024 yılında The New York Times gazetesine de konu oldu.