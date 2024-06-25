Yargıda Birlik Derneği'nin yeni başkanı: Birol Kırmaz
Yargıda Birlik Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurulu, TOBB Sosyal Tesisleri'nde yapıldı. Genel Kurul'a Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Muhsin Şentürk ile dernek üyeleri katıldı. Dernek başkanlığına Birol Kırmaz, başkanvekilliklerine ise Ali Nevzat Açıkgöz ile Ömer Faruk Aydıner seçildi.
Yargıda Birlik Derneği'nin 4. Olağan Genel Kurulu'nda dernek başkanlığına Adalet Bakanlığı Yüksek Müşaviri Birol Kırmaz getirildi.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, Genel Kurul sonucunda Cumali Karakütük genel sekreterliğe, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Gökhan Karaköse ile Yargıtay Üyesi Müslüm Canpolat ise aynı görevin vekilliklerine getirildi.
Derneğin Basın Sözcüsü Ozan Muzaffer Köstü, Dış İlişkiler Sorumlusu Mehmet Ali Kurt, Sayman Güngör Karakoç olurken, yenilenen yönetimde Özhan İnce, Sezer Söylemez, Murat İlhan, Tamer Bulam, Başak Eryılmaz ve Hakan Yumuşak da yönetim kurulu üyesi seçildi.
Denetleme Kurulu Başkanlığı'na Ömrü Yılmaz, Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı'na Kemal Mecit, Etik Kurul Başkanlığı'na ise Fatih Muşmal getirildi.