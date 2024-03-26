Yargıtay seçiminde ikinci gün: Yeni başkan belli oluyor

İlk iki turda hiçbir aday salt çoğunluk olan 175 oyu alamadı. Bunun üzerine 3'üncü tur oylama yapıldı. Seçimin üçüncü turunda da sonuç değişmedi. Yargıtay başkanı seçimi bugün dördüncü tur oylama ile devam edecek. Seçimin dördüncü turunda, üçüncü turda en yüksek oyu alan Mehmet Akarca, Ömer Kerkez ve Muhsin Şentürk yarışacak.

Dördüncü ve beşinci turdan da sonuç alınamazsa seçim, adaylık başvurusunda bulunanlarla yeniden tekrarlanacak.