Yargıtay'dan dikkat çeken boşanma kararı: Yemek yapmamak kusur sayıldı

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Bursa'da karşılıklı açılan boşanma davaları Yargıtay'a kadar taşındı. İlk derece mahkemesinin erkeği tam kusurlu kabul ettiği davada Yargıtay 2. Hukuk Dairesi farklı bir değerlendirme yaptı.

Yüksek Mahkeme, tanık beyanlarını dikkate alarak kadına da kusur yüklenmesi gerektiğine karar verdi.

Kararda özellikle kadının evlilik süresince eşine yönelik hakaret ve aşağılama eylemlerinin yanı sıra evde bulunmaması ve yemek yapmayarak birlik görevlerini ihmal etmesi üzerinde duruldu.

Çift karşılıklı boşanma davası açtı

Şiddetli geçimsizlik yaşayan çift, karşılıklı olarak boşanma davası açtı.

Davayı değerlendiren ilk derece mahkemesi, erkeğin tam kusurlu olduğuna hükmetti. Kadının boşanma davasını kabul eden mahkeme, erkeğin açtığı karşı davayı ise reddetti. Erkek kararı istinafa taşıdı.

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 2. Hukuk Dairesi de ilk derece mahkemesinin kararını uygun buldu. Bunun üzerine erkeğin avukatı dosyayı Yargıtay'a taşıdı.

Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkemelerden farklı bir sonuca ulaştı. Yargıtay kararında erkek tarafının tanıklarının beyanlarına dikkat çekildi.

Buna göre kadının evlilik birliği içerisinde eşine yönelik süregelen hakaret ve aşağılama eylemlerinin bulunduğu, ayrıca evde bulunmayarak ve yemek yapmayarak birlik görevlerini ihmal ettiği değerlendirildi.

Yüksek Mahkeme, söz konusu davranışların kadına da kusur olarak yüklenmesi gerektiğine hükmetti.

“Erkek dava açmakta haklıdır”

Yargıtay'ın kararındaki en dikkat çekici değerlendirmelerden biri erkeğin açtığı boşanma davasıyla ilgili oldu.

Yüksek Mahkeme, kadına yüklenen davranışları değerlendirdikten sonra erkeğin de boşanma davası açmakta haklı olduğu sonucuna ulaştı.

Kararda, erkeğin açtığı boşanma davasının kabul edilmesi için gerekli koşulların oluştuğu belirtildi.

Buna rağmen davanın reddedilmesi Yargıtay tarafından doğru bulunmadı.

“Yemek yapmamak” doğrudan boşanma nedeni değil

Kararın önemli ayrıntılarından biri de “yemek yapmamanın” tek başına kanunda özel bir boşanma sebebi olarak düzenlenmemiş olması.

Türk Medeni Kanunu'nda “çok gezmek ve yemek yapmamak” doğrudan boşanma nedeni olarak sayılmıyor. Ancak evlilik birliğinin ortak hayatı eşlerden beklenemeyecek derecede temelinden sarsılması halinde boşanma davası açılabiliyor.

Yargıtay da somut davadaki davranışları dosyanın bütünü içerisinde değerlendirerek kadına kusur yükledi.

Yerel mahkemenin kararı bozuldu

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi sonuç olarak erkeğin boşanma davasının reddedilmesini hukuka uygun bulmadı.

Bölge Adliye Mahkemesi'nin istinaf başvurusunu esastan reddeden kararı kaldırılırken, ilk derece mahkemesinin kararı da bozuldu. Yargıtay, bozma kararının ardından her iki boşanma davası ve bunlara bağlı talepler hakkında yeniden hüküm kurulması gerektiğine karar verdi. Karar oy birliğiyle alındı.