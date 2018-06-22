Yarım milyona yakın kişi okuma yazma öğrendi

22 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından canlı yayında başlatılan Okuryazarlık Seferberliği kapsamında okuma yazma öğrenmek isteyenlerin sayısı 495 bin 774'e ulaştı.

2000 yılında gerçekleştirilen son genel nüfus sayımına göre 6 yaş üstü 6 milyon 421 bin 848 kişinin okuma yazma bilmediği tespit edildi. 2008 ise 15 yaş üstü vatandaşların 4 milyon 863 bin 414 kişinin (yüzde 9,24) okuma yazma bilmediği dikkati çekti.

Okuma yazma bilmeyenlerin oranında büyük gerileme

Verilere göre 2017 itibarıyla okuma yazma bilmeyenlerin sayısı 2 milyon 330 bin 640'a (yüzde 3,82) geriledi.

Seferberlik kapsamında okuma yazma bilmeyen vatandaşlar için açılan okuma yazma kurslarından toplam 495 bin 774 kişi yararlandı.

Kaynak: AA