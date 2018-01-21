Yarım saatte 12 savaş uçağı havalandı

21 Ocak 2018

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'ye yönelik dün başlattığı, 'Zeytin Dalı Harekatı' devam ederken, operasyona sağlanan hava desteğinin önemli merkezlerinden Diyarbakır'daki 8'inci Ana Jes Üssü'nden bugün yarım saat içerisinde 12 adet F-16 savaş uçağı kalkış yaptı.

Türkiye'nin Doğu hava sahasını korumak ile görevli 8'inci Ana Jet Üssü'ndeki hareketlilik saat 12.21'de başladı ve yarım saat devam ederken, savaş uçakları 2'şer olarak peş peşe havalandı.

Kahramanmaraş'taki hava savunma sistemi hazır

Öte yandan NATO bünyesinde Kahramanmaraş'ta konuşlu İtalya Hava Savunma Sistemi, Afrin'e yönelik 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında Suriye'den gelebilecek olası hava saldırılarına karşı hazır bekletiliyor. 6 Haziran 206'da İtalya'dan getirilerek Kahramanmaraş'taki Gazi Kışlası'na kurulan hava savuma sistemi, Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Afrin kentine yapılan operasyonla birlikte Suriye'den gelebilecek olası tehditlere karşı aktif hale getirildi.



Operasyon öncesi bakım ve denetimleri yapılarak İtalya Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutan Yardımcısı Tümgeneral Nicola Lanza De Cristoforis'ın da yerinde incelediği sistemin, 360 derece radar sistemi sayesinde bin kilometre uzaklıktan yapılan füze saldırılarına karşı harekete geçme özelliği bulunuyor.

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Kaynak: DHA