Yarın yurdun kuzeydoğusunda kuvvetli yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Bayburt çevreleri ile Rize ve Artvin'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzeydoğu kesimleri için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.