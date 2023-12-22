Yasemin Açık Vakfı topluma değer katacak

Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı ise akademi, iş ve sivil toplum dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Prof. Dr. Yasemin Açık oldu.

Sezai Açık, Selin Açık ve Cansu Açık’ın Mütevelli Heyeti’nde yer aldığı vakfın çalışma alanları; eğitim, sağlık, çevre, ekonomi, sürdürülebilir kalkınma, sosyal ve kültürel alanlar olarak belirlendi. Türk dili, kültürü ve sanatı ile kültürel mirasa ilişkin araştırmalar ve etkinlikler yapmayı hedefleyen Yasemin Açık Vakfı, üniversite ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içerisinde çalışmalar yürütmeyi de planlanıyor.

“Dayanışmayı güçlendireceğiz”

Vakfın Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık, vakıf bünyesinde Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamayı, toplum içindeki dayanışmayı geliştirip güçlendirmeyi, yardımlaşmayı artırmayı, ekonomik, sosyal, kültürel alanlarda araştırmalar yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Vakfın kuruluş çalışmalarını Cumhuriyetin 100. yılında tamamlamaktan dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını anlatan Açık, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına ışık tutacak, değer katacak projeleri hayata geçirmek istiyoruz. Bu vakıf ile Cumhuriyetin ilk yüzyılının kazanımlarını taşıyarak, geleceğe umut olacak bir miras bırakmayı amaçlıyoruz. Vakfımızın yaratacağı pozitif etkilerin, gelecek nesillere de ilham olmasını diliyoruz” diye konuştu.

Akademik yaşamı ve halihazırda devam eden iş hayatı boyunca sivil toplum çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirten Açık, “Bu vakıf ile birlikte toplumumuza fayda sağlayacak çalışmalarımızı, ‘İnsan, Yaşam ve Gelecek’ odağında, bütüncül bir yaklaşımla ele alacağız. Bilimi ve eğitimi destekleyen projelerden kadınların hayatın her alanına eşit katılımlarına kadar çözüm üretilmesi, desteklenmesi gerektiğini düşündüğümüz tüm konularda çalışmalar yapacağız” dedi.