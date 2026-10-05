Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel’e tutuklama talebi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada iki hakemle ilgili adli süreçte yeni bir aşamaya geçildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, sağlık kontrolünün ardından Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

Savcılıkta ifadeleri tamamlanan şüphelilerden Yasin Kol, “şike ve teşvik primi” suçundan, Göktuğ Hazar Erel ise “resmi belgede sahtecilik” suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca yürütülen “Hakemler dosyası” soruşturmasında bazı şüpheliler hakkında “eziyet”, “resmi belgede sahtecilik”, “güveni kötüye kullanma” ve “kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme” suçlarına ilişkin soruşturma sürüyor.

MASAK ve HTS çalışmaları yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen soruşturmada açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri gerçekleştirildi.

Bu çalışmalar sonucunda Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa’da operasyon

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa’da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği (TFFHGD) İstanbul Şubesi Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski MHK üyesi Yunus Yıldırım, MHK Eğitim ve 4’üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFFHGD İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ve TFFHGD İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.

Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel’in de İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındığı bildirilmişti.

5 şüpheli tutuklandı

Hakimlik daha önce Ferhat Gündoğdu, Emre Kosif, Ferdi Karadoruk, Yunus Yıldırım ve Alican Sağlar’ın tutuklanmasına karar vermişti.

Sebahattin Şahin ve Ahmet Şahin hakkında ise “yurt dışına çıkış yasağı” ve “imza” şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.