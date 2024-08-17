Yaşlı çifti Manisa yangınından 'kuru ot temizliği' kurtardı

Manisa'nın Gördes ilçesinde başlayıp Salihli ve Gölmarmara ilçelerine ulaşan orman yangınına müdahale devam ediyor. Tedbir amacıyla boşaltılan Salihli'deki Kale Mahallesi'nde yaşayan Karaağaç (70) yangında evini kurtarmanın mutluluğunu yaşasa da, yangında olanları göz yaşlarıyla anlatıyor.

Yeşil, ak dağlar kara kömür oldu

Karağaç, yangının çok korkutucu olduğunu dile getirerek "Yeşil dağlar, ak dağlar kara kömür oldu. Dağlar deyip ağlıyorum. O karıncalar, mahluklar çırpına çırpına nasıl yandı diyorum, ağlıyorum" dedi. Yaşadıklarını anlatan Karaağaç, yangının mahalleye doğru yaklaştığını görünce tedbir almak istediğini söyledi. Karaağaç ilerleyen yaşına rağmen evin etrafında yanabilecek otları temizlediğini belirterek alevler yaklaştıkça büyük korku yaşadığını kaydetti.

Alevlerin 4 tarafta da olduğunu aktaran Karaağaç, "Kimsenin kurtulma yolu yoktu. Yukarıdan bağırdılar bana 'Şimdi yanacaksın davran gel çabuk' dediler. Yanarım bile demedim, adamı bile dinlemedim, şuraları tırmıkladım evimiz yanmasın diye. Tırmıkladım ve burayı kurtardım. Hayvanları kurtarırken enik alevlerin üstüne doğru koşunca aklım gitti, ağladım eniğim yanacak diye. Yürümeye medetim yoktu, minareler gibiydi alevler, kendimiz zor kurtulduk. Evimiz ocağımız yanmadı ona dua ediyorum" diye konuştu.

Mehmet Karaağaç: Bu ev eşim sayesinde yanmadı

Hayatı boyunca böyle bir yangın görmediğini belirten Mehmet Karaağaç, "Akşam namazından sonra çayın yakınlarındaydı yangın. Arkadaşlar bir anda buraya yöneldiğini söyledi. Hayvanlarımı bağladım ve kaçırdım, arkamı dönüp baktığımda buralar yanıyordu. Allah bizi korudu. Hanıma çok teşekkür ederim, bu ev onun sayesinde yanmadı. Dün evin çevresinde bütün kuru otları tırmıkla temizledi. 2 gündür karşı taraf yanıyordu, buraya geliyor diye evin etrafını temizledi. Tırmıkla sildi süpürdü. Onun temizliği sayesinde Allah'a şükür burası yanmadı. Hanımın titizliği sayesinde kurtulduk. Eşim yanmaktan zor kurtuldu, jandarmalar canını kurtarmış, alevlerin arasında çıkarmış" dedi.