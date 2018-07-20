Yatağan'da iki işçinin cansız bedenine ulaşıldı
Yatağan Termik Santrali'nde meydana gelen göçükte hayatını kaybeden 2 işçinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı.
Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminin çökmesi sonucu içeride kalan ikinci işçinin de cesedi bulundu.
Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ Basın Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Yurtseven, gazetecilere yaptığı açıklamada, dün sabah kömür bant sisteminin çökmesi nedeniyle mahsur kalan ikinci işçinin de cesedine ulaştıklarını ifade etti.
Yurtseven, 24 saat süren çalışmalar neticesinde işçi Sezgin Kılıç'ın cesedinin arama kurtarma ekiplerince çıkarılarak, ambulansla Yatağan Devlet Hastanesi morguna götürüldüğünü kaydetti.
Olay yerinde bekleyen yakınları Kılıç'ın cesedinin bulunduğu haberi üzerine sinir krizleri geçirdi.
Cenazelerin arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Denizli ve Antalya'dan gönderilen iki arama kurtarma köpeğinin tepki verdiği yerde bulunduğu öğrenildi.
Çökme anı güvenlik kemerasında
Bu arada güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kazanları besleyen çelik bantların parçalanarak çöktüğü görülüyor.
Yatağan Termik Santrali'nde kazanları besleyen kömür bant sisteminde dün göçük meydana gelmiş, 9 işçi yaralı olarak kurtarılmış, içeride kalan 2 işçiye ulaşılması için arama kurtarma ekipleri çalışma başlatmıştı.
İşçilerden Seray Şimşek'in cesedine dün gece geç saatlerde ulaşılmıştı.
Kaynak: AA