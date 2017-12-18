18 Aralık 2017

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz'ın oğlu Mehmet Yavuz Yılmaz, son yolculuğuna uğurlandı.

Mesut Yılmaz, oğlu Yavuz Yılmaz'ın cenazesini almak için Şişli'deki hastaneye gitti. Yılmaz'ı hastanede karşılayanlar arasında Abdurrahim Albayrak ve Mustafa Sarıgül de vardı.

Cenazesi hastaneden alınan Yavuz Yılmaz daha sonra Marmara İlahiyat Camii'ne getirildi. Mesut Yılmaz'ın da tabuta omuz verdiği görülürken Yavuz Yılmaz'ın naaşı cami avlusuna götürüldü.

Yılmaz ailesi cami avlusunda kurulan çadırda taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazının kılınacağı camiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski başbakanlardan Tansu Çiller ve Ahmet Davutoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Fener Rum Patriği Bartholomeos yeni ve eski milletvekilleri, iş, siyaset, spor camiasının önde gelenleri ile çok sayıda vatandaş geldi.

Yavuz Yılmaz'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere Kanlıca mezarlığına götürüldü.

Öte yandan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tatbikat Camisi'ne gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Yılmaz ailesine taziye dileklerini ilettikten sonra cenaze namazını beklemeden buradan ayrıldı.

Akşener çıkışta, bir gazetecinin, "Erken ayrılmanızın bir sebebi var mı? Bahçeli gelecek diye mi erken ayrılıyorsunuz?" sorusuna da "Yok, yok bir sebebi yok. Çok kalabalık ve karışık. Doğal olarak o nedenle camide de yer bulması mümkün değil kimsenin. O nedenle taziyelerimiz sunduk, ayrılıyoruz. Zaten o kalabalık da kimsenin birbirini görmesi mümkün değil. Yani Sayın Bahçeli geliyor mu? Ondan haberim yoktu." yanıtını verdi.

Yılmaz'ın cenazesi Kanlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.