Yazar Nazlı Ilıcak tahliye edildi
Yazar Nazlı Ilıcak, yaklaşık iki aylık tutukluluğunun ardından bugün tahliye edildi.
Haber Merkezi
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Yazar Nazlı Ilıcak, 2016 yılındaki yazısı nedeniyle Cumhuriyet Savcısı Orhan Kapıcı’nın şikâyeti üzerine yargılanmıştı.
İstanbul 15. Asliye Ceza Mahkemesi, Ilıcak'a 'iftira' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası vermiş, istinaf da yeniden yargılama talebini reddetmişti.
Ilıcak bunun üzerine 4 Aralık 2023'te cezaevine girmişti.
T24'ün haberine göre 79 yaşındaki gazeteci-yazar Nazlı Ilıcak bugün tahliye edildi.