Yazıcı: İttifak alanı düzenlenmeye muhtaç

12 Ocak 2018

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamındaki uyum düzenlemelerine yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Hayati Yazıcı, MHP ile ittifaka ilişkin, "Şu açık, ittifak alanı düzenlenmeye muhtaç bir alan, bu alanı düzenleyeceğiz. Açık olan bu. Bunu nasıl formüle edeceğiz, o komisyon çalışması sonucu ortaya çıkacak görüşe göre belirlenecek." dedi.

Yazıcı, "AK Parti ile MHP arasında fiilen başlatılmış olan bu ittifak da ifade edildiği gibi 'milli mutabakat ittifakı'. İsim de çok doğru ama şöyle bir çerçeve çizeyim. 'Milli mutabakat ittifakını çerçeveledik, başka yok' anlamında değil. Ne kadar gelirse bu ittifak büyür, herkes gelirse herkesi kapsar. Yani herkes de buna yönelirse herkesi de kapsar. Bu alanı böyle düşünmek lazım. Daraltılan, çizilen bir alan, gelinemez, edilemez, çerçevelenmiş bir alan değil. Bunun genişliği Türkiye'yi kuşatır, 80 milyonu kapsar. Böyle bakmak lazım." diye konuştu.

AK Parti ve MHP'nin ittifak komisyonu üyeleri belli oldu

Kaynak: AA