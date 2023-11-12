Yedi yıl para biriktirip aldığı aracını Gazzeliler için bağışladı

Burdur İl Özel İdaresinde güvenlik görevlisi olarak çalışan iki çocuk babası 41 yaşındaki İbrahim Yılmaz, İsrail'in 7 Ekim'de Gazze'ye başlattığı saldırılarda Filistinli sivillerin ve çocukların hayatlarını kaybetmesinden büyük üzüntü duyuyor.

Zulme uğrayan Filistinlilerin acılarıyla hüzünlenen Yılmaz ve eşi, 13 ve 10 yaşlarındaki kızlarıyla da istişare ederek 7 yılda birikimle aldıkları 2009 model otomobillerini Gazze'ye yardım malzemesi alınması için İHH İnsani Yardım Vakfı Burdur Şubesine bağışladı.

Galeri satacak

Yılmaz'ın ailesiyle umreye gitmek için satmayı planladığı ancak Gazze'deki saldırılardan etkilenenlerin daha çok ihtiyacı olduğunu düşünerek bağışta bulunduğu araç, dernek yetkililerince teslim alındı. Bağışlanan otomobilin bir galeri tarafından satılmasının ardından parası Gazze için insani yardım malzemesi alınmasında kullanılacak.

'Uyku bile uyuyamıyorum'

Bağışta bulunan İbrahim Yılmaz, Filistinlilerin yaralarına bir nebze olsun çare bulmak isteğini söyledi.

İsrail'in saldırılarını izledikçe kendi çocuğunun Gazze'deki çocuklar gibi öldürüldüğünü, eşinin, babasının ve annesinin oradakiler gibi katledildiğini düşündüğünü ifade eden Yılmaz, saldırılar iyice artınca artık uyku bile uyuyamadığını dile getirdi.

Kararını eşi ve çocuklarıyla da paylaştığını, onların da onayını aldığını vurgulayan Yılmaz, "İlk önce arabamı satıp bir kısmını göndereyim, dedim. Sonra yetmez, biz burada rahat yaşarken oradaki kardeşlerimizin bombalar altında aç, susuz, soğukta, yağmurdaki hallerini düşündüm. 'Biz o durumda olsaydık ne yapardık' diye bu kararı aldık." dedi.

'Evde gündemimizi Kudüs üzerine oluşturmaya çalışıyoruz'

Yılmaz, Gazze'de yapılanları hangi dinden olursa olsun insan olanın kabul edemeyeceğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Sadece Müslüman'ın değil insan olan herkesin orada yapılanların kanına dokunması lazım. Zulme karşı çıkmalıyız, yoksa sonu ileride bize uzanacak. Evde gündemimizi Kudüs üzerine oluşturmaya çalışıyoruz, Kudüs ve Filistin haberlerini izlemeye çalışıyoruz. Çünkü başka şeylere baksak onların acılarını unutacağız, Kudüs için, insanlık için acılarını taze tutmaya çalışıyoruz. Alicenap milletimiz zaten gereken yardımları yapıyor. Ben buradan tüm insanlığa sesleniyorum, kendilerini onların yerine koysunlar, zulmün karşısında dursunlar."

'Hem şaşırdık hem çok duygulandık'

Burdur İHH İnsani Yardım Derneği Başkan Yardımcısı Ali Osman Özkan, 7 Ekim'den bu yana Filistinlilerin yararına yapılan bağışların çoğaldığına değindi.

Yılmaz'ın derneğe gelerek arabasını Filistin'e yardım için bağışlamak istediğini söylediğinde şaşırdıklarını belirten Özkan, "Biz hem şaşırdık hem de çok duygulandık çünkü kendisinin ve ailesinin temel ihtiyacı olan arabayı hiç düşünmeden verdi. Allah razı olsun, kendisine teşekkür belgesi ve Kudüs'ü simgeleyen fotoğraf hediye ettik." diye konuştu.