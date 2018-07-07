Yeni dönem resmen başladı

07 Temmuz 2018

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçiminin ardından 27. Dönem Parlamentosu için milletvekilleri Genel Kurul'da ant içme töreni için toplandı.

TBMM Genel Kurulu, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu nedeniyle ikinci en yaşlı üye sıfatıyla İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlığında toplandı.

Milletvekillerinin ant içmesi için toplanan Genel Kurulda, Başkanlık Divanında Meclis'in en genç milletvekillerinden AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel görev aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birleşim açılırken locadaki yerini aldı. Erdoğan'a, TBMM Başkanlığı görevini devreden İsmail Kahraman, TBMM Geçici Başkanvekili olarak AK Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü eşlik etti.

Genel Kurul'da daha sonra İstiklal Marşı okundu.

Milletvekili sıralarına kırmızı karanfil ve TBMM logolu kokart bırakıldı.

İlk yemin Durmuş Yılmaz'dan

TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz, 27. Dönem 1. Yasama Yılı açılışında konuşmasında, "Bir olursak, beraber olursak, başaramayacağımız ve üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur." dedi.

Daha sonra ilk yemini eden Geçici Meclis Başkanı, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz oldu. Yılmaz, Başkanlık Divanı kürsüsündeki yerinden ayağa kalkarak yemin metnini okudu.

Bir dakikalık saygı duruşu

TBMM Genel Kurulunda yemin sırası Ankara'ya geldiğinde milletvekilleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Genel Kurulda milletvekillerinin yemini sürüyor.

Geçici Meclis Başkanı Durmuş Yılmaz, yemin sırası Ankara'ya geldiğinde salonda bulunanları Atatürk'ün anısı için bir dakikalık saygı duruşuna davet etti.

Saygı duruşunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleri ve locada bulunan izleyicilerin alkışları eşliğinde salondan ayrıldı.