Yeni istinaf mahkemeleri geliyor

Kamuoyunda "istinaf" olarak bilinen ve ülke genelinde 9 olan bölge adliye mahkemesi sayısı eylülde 11, daha sonra da 15'e yükseltilecek.

Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programı'nda, istinaf mahkemelerinin sayılarının artırılması da yer aldı.

Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Samsun'da olmak üzere 9 ilde faaliyet gösteren bölge adliye mahkemelerinin sayısı, Konya ve Sakarya'da kurulan mahkemelerin eylülde yeni adli yılla birlikte hizmete sunulmasıyla 11'e çıkacak.

Diyarbakır, Kayseri, Trabzon ve Van'da da kurulması planlananlarla istinaf mahkemesi sayısı 15'e yükselecek.

"İstinaf"ın kuruluş süreci

Adli yargıda 2004, idari yargıda ise 2014'te istinaf mahkemelerinin kurulması yasalaştı. 20 Temmuz 2016'da bölge adliye ve bölge idare mahkemeleri faaliyete geçirildi.

İstinaf mahkemelerinin hizmet vermesiyle 2 dereceli yargılama dönemi başladı. Söz konusu mahkemelerin kurulmasıyla hak arama yollarının çoğaltılması ve hukuki güvencenin artırılması amaçlandı.

Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinin kurulmasıyla yeniden yargılama yolunun önü açıldı, delillerin de tekrar değerlendirilmesine imkan sağlandı.

Yargıtay ve Danıştayın iş yükünün azaltılması amacıyla kurulan istinaf mahkemelerinin içtihat mahkemesi olması hedeflendi.



