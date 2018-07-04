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Yeni kabine pazartesi açıklanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, pazartesi günü yemin edecek ve yeni kabinesini açıklayacak.

Yeni kabine pazartesi açıklanıyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Temmuz Pazartesi günü TBMM'de yemin edecek.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 24 Haziran seçimindeki Cumhurbaşkanı Seçimi'ni kazanan Erdoğan, TBMM'de 9 Temmuz Pazartesi günü saat 16.00'da yemin edecek.

Yeminin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş töreni düzenlenecek.

Yemin töreni ile cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişin resmen başlamasının ardından, Erdoğan'ın Beştepe'de yeni kabinesini açıklaması bekleniyor.

Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bugün kesin sonuçları açıklayacak.

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