Yeni Kobani iddianamesi: HDP'li beş eski vekile 38'er kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6-8 Ekim Kobani olaylarına ilişkin eski beş HDP'li vekil hakkında iddianame hazırlanarak Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. İddianamede Hüda Kaya, Garo Paylan, Serpil Kemalbay Pekgözegü, Fatma Kurtulan ve Pero Dundar, ‘şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, 6-8 Ekim 2014'teki eylemlerde 'terör örgütü PKK yöneticileri, örgüte bağlı yapılanmalar, HDP üyeleri ve eş başkanlarınca vatandaşın sokağa çıkması yönünde çağrılar yapıldığı' belirtildi.

İddianamede, Doğu ve Güneydoğu başta olmak üzere 35 il, 96 ilçe ve 131 yerleşim yerindeki olaylarda 37 kişinin öldürüldüğü, 29 kişinin öldürülmeye teşebbüs edildiği, 326 güvenlik görevlisi ve 435 vatandaşın yaralandığı kaydedildi.

Beş kişi de sorumlu

Olay tarihinde Pekgözegü, Kaya ve Paylan ile Kurtulan ve Dundar'ın, Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde aynı suçlardan yargılanan 108 sanıkla 6-8 Ekim olaylarının başlatılıp gerçekleştirilmesi konusunda fikir ve eylem birliği içerisinde oldukları savunuldu.

İddianamede, şüphelilerin 'HDP Genel Merkezi tarafından açıklandığı şekilde yapılan eylem çağrıları sonucu işlenen suçlardan sorumlu olmaları gerektiği' belirtildi.

İddianamenin kabulü halinde beş kişi 'Yasin Börü ve arkadaşlarının da arasında bulunduğu 37 kişiye yönelik öldürme' ile 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçlarından 38'er kez ağırlaştırılmış müebbetin yanı sıra atılı diğer suçlardan da çeşitli sürelerde hapis cezası istemiyle yargılanacak.