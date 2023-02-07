Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan hayatını kaybetti

Yeni Malatyaspor kalecisi Ahmet Eyüp Türkaslan ve eşi Kübra Türkaslan Malatya'da enkaz altında kaldı. Eşi kurtarılan Eyüp Türkaslan'dan saatler sonra acı haber geldi. Türkaslan hayatını kaybetti.

Açıklama hocası Yılmaz Vural'dan geldi.

Malatyasporlu kalecinin eşi Kübra enkaz altında kurtarılmış, Ahmet Eyüp Türkaslan için de güzel bir haber bekleniyordu.

Kübra Türkaslan paylaşımında, "Burası çok kötü. Ne olur yardım edin Eyüp'e... 30 saattir enkazın altında ne olur yardım edin. Kepçe yok vinç yok hiçbir şey yok. Kimse enkazın altından çıkaramıyor. Ne olursunuz yardım edin. Dümdüz oldu burası." ifadelerini kullanmıştı.