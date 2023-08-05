Yeni metrobüsler sefere başladı

İBB'nin toplu ulaşımı kurumu İETT, günde ortalama 1 milyon yolcu taşıyan metrobüs hattındaki araçlarını yeniliyor. Bu kapsamda 5 yeni yüksek kapasiteli metrobüs dün hizmete başladı.

Bugüne kadar 205 yeni metrobüs hizmete alınırken, yılbaşına kadar filoya katılması planlanan 47 adet metrobüsle yeni metrobüs sayısı 252’ye ulaşmış olacak.

Yeni metrobüslerin özellikleri

25 metre uzunluğundaki, 280 yolcu kapasiteli yeni araçlar, yüksek motor gücüne sahip. Daha büyük ve yüksek çözünürlüklü yeni nesil yolcu bilgilendirme ekranları ve çok sayıda USB şarj noktası ile donatılan metrobüslerde yolculara daha konforlu bir ulaşım imkânı sunuluyor.

Yeni araçlarda ayrıca, kolay iniş – biniş sağlayan dışa açılan kayar kapı sistemi, yeni nesil güvenlik kamera sistemleri, şoför ile filo arasında çift yönlü anlık iletişim sistemi, şoför davranışı analiz sistemi ve yolcu sayım sistemi bulunuyor.