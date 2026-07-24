Yeni Parti ikinci sıraya yerleşti: TBMM'de düzen değişiyor

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Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 91 milletvekilinin CHP'den ayrılarak Yeni Parti'yi kurmasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) dengelerin yeniden şekillenmesi bekleniyor. Yeni oluşum nedeniyle Genel Kurul'daki oturma düzeninden makam odalarına, komisyon üyeliklerinden Başkanlık Divanı dağılımına kadar birçok alanda değişikliğe gidileceği belirtiliyor.

Meclisin ikinci büyük partisi olacak

Özel liderliğinde kurulan Yeni Parti, 91 milletvekilinin katılımıyla Mecliste en fazla sandalyeye sahip ikinci siyasi parti konumuna gelecek. CHP'nin sandalye sayısı ise 44'e gerileyecek.

Yeni Parti'nin ana muhalefet konumuna geçmesiyle Özel ve daha önce CHP'de grup başkanvekilliği yapan isimlerin, yeni unvanlarıyla mevcut makam odalarını kullanmaya devam etmesi öngörülüyor. Partinin Genel Kurul'daki sandalye sıralarının da korunması bekleniyor.

CHP Grubu için yeni alan belirlenecek

CHP'de kalan milletvekillerine Genel Kurul'da farklı bir sıra ayrılması planlanıyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'nin yeni yönetimi için de Mecliste yeni bir çalışma alanı oluşturulması gündemde bulunuyor.

Bu kapsamda Meclis Ana Binası'nın birinci veya ikinci katında komisyonlar tarafından kullanılan bazı oda ve alanların boşaltılarak CHP Grubu yöneticilerine tahsis edilebileceği ifade ediliyor.

Düzenlemeler yeni yasama dönemine yetiştirilecek

Makam odaları ve Genel Kurul'daki oturma planına ilişkin değişikliklerin, Meclisin tatile girmesinin ardından yapılması ve yeni yasama dönemi başlamadan tamamlanması planlanıyor.

Komisyon üyelikleri de yeniden belirlenecek

Yeni Parti'nin kurulmasıyla birlikte TBMM Başkanlık Divanı ve ihtisas komisyonlarındaki üye dağılımının da milletvekili sayılarına göre yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

Son gelişmelerin ardından Mecliste grubu bulunan siyasi parti sayısının 7'ye, temsil edilen toplam parti sayısının ise 15'e çıkacağı öngörülüyor.